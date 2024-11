Biocity KM0 ed Adspem Fidas Onlus si incontrano

Bellissima iniziativa della nuova start-up agroalimentare Reggina con l’Adspem di Reggio Calabria (Associazione di donatori di sangue per il paziente emopatico). L’iniziativa si propone di promuovere la donazione del sangue nel nostro territorio associandola ad una promozione del sano consumo di prodotti della nostra terra. BiocityKm0 che si occupa della consegna a domicilio di prodotti agroalimentari metterà a disposizione, presso i locali del Adspem, a partire dal mese di gennaio, per le persone che andranno a donare, prodotti di stagione provenienti dal nostro territorio, un motivo in più per donare il sangue ed aiutare la collettività. L’azienda BioCity Km0 rappresenta il primo mercato agricolo online della provincia reggina, distinguendosi per qualità e freschezza dei propri prodotti consegnati a domicilio, dal produttore al consumatore, si pone come obiettivo la vendita online, ogni settimana, di prodotti freschi degli agricoltori. Per il consumatore, il vantaggio di conoscere perfettamente la provenienza di ciò che arriva sulla propria tavola. Frutta e verdura di stagione, formaggi freschi, salumi, marmellate, conserve, farina, olio, ampia varietà per una spesa completa, genuina e sostenibile