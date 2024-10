Black Friday? C’è anche Flashfood! Approfittane

Chi l’ha detto che il “Black Friday“, fenomeno divenuto ormai vero e proprio tormentone nel gergo collettivo degli ultimi anni anche in Italia, è questione che riguarda sconti da urlo solo su abbigliamento o elettronica?

Il quarto venerdì di novembre, da oggi, non è più un sogno solo per gli amanti dello shopping, ma anche per chi coltiva la, sottile e mai banale, passione per il cibo! Nello specifico, è nel campo del “Food Delivery”, con Flashfood.it, servizio sempre più in espansione su Reggio Calabria, che ci si può avvantaggiare di fantastici sconti. Come? Con un semplice e comodo click! Utilizzabile sia dal sito, che tramite App (compatibile con iOS e Android), Flashfood è ormai una realtà fondamentale per la città. Un gradevole e funzionale servizio che permette ai clienti di assaporare il cibo prelibato dei migliori locali, direttamente a casa.

Poteva mai mancare all’appello del Black Friday? Assolutamente no! E allora, non perdere tempo e approfittane!

LISTA DEI LOCALI

Di seguito su riporta la lista dei locali che applicheranno sconti in questa giornata particolare:

Ciroma

Birri Basta

Snooty Fox

Mangiá

Hostaria dei Campi

Piro Bistrot

Ex

Donpa

Spaccanapoli

Paprika

Old Wild West.

di Giuseppe Mazza