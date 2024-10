Blu Express vuole ‘scappare’ dall’Aeroporto di Reggio Calabria ma Sacal non ci sta

Blu Express, ramo low cost della Blue Panorama Airlines, sta cancellando i nuovi voli da Reggio Calabria verso Bologna e Torino e riducendo le frequenze su Milano Bergamo.

La notizia non può che cogliere di sorpresa, anche e soprattutto alla luce del contratto stipulato tra la Blu Express e Sacal, società che gestisce gli scali calabresi compreso quello reggino.

Non è possibile prenotare dal 10 giugno voli verso Bologna e Torino, chi lo ha fatto in precedenza verrà rimborsato. Anche se si attendono ancora comunicazioni ufficiali, sembra essere una soltanto la motivazione che ha spinto Blu Express a sospendere i voli: la fredda legge dei numeri.

I dati infatti relativi ai voli Blu Express sembrano essere poco incoraggianti, in presenza di un contratto firmato però ci sarebbe da rispettare quanto messo nero su bianco.

‘Ma i voli sono sospesi o definitivamente cancellati?’, si chiedono reggini e turisti. La situazione è in bilico tra la decisione di Blu Express e la forte volontà di Sacal di far rispettare il contratto. La società di gestione ha evidenziato sorpresa e disappunto per la scelta unilaterale di Blu Express e ne discuterà presto in un confronto diretto con la compagnia aerea.

Evidente il disagio creato, pari al caos. Ironia della sorte, la decisione di Blu Express arriva proprio alla vigilia della stagione estiva, quella che avrebbe permesso un afflusso di passeggeri senza dubbio superiore rispetto agli ultimi mesi.

Per Sacal (e i passeggeri dello scalo reggino) un fine maggio e inizio giugno di fuoco. La società diretta dal presidente Arturo De Felice ha infatti in programma a stretto giro di posta due incontri importanti e rivelatori per il futuro dell’Aeroporto dello Stretto.

Detto dell’incontro che si terrà Blu Express, con la ferma intenzione di Sacal di far rispettare il contratto, ci sarà anche un aggiornamento sulla vicenda Ryanair. Il tira e molla prosegue da mesi, il prossimo incontro però sarà quello risolutore in un senso o nell’altro