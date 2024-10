Ryanair a Reggio Calabria, è il momento dell’incontro decisivo

Ryanair a Reggio Calabria, una lunga storia che sembra senza fine. Ma il rebus si sta per sciogliere..

Ryanair a Reggio Calabria, una lunga storia che sembra senza fine. La vicenda sembra assumere contorni da spy-story: da mesi si rincorrono voci, ipotesi, rumors, conferme e smentite.

Gli ultimi aggiornamenti reali e verificabili risalgono a fine marzo. Secondo quanto appreso da Citynow gli ultimi test svolti a Londra hanno dato esito positivo, e quindi si è potuto concretamente pensare all’approdo in riva allo Stretto della compagnia low-cost.

E ADESSO?

Risolti i problemi di natura tecnica, ne rimangono altri 2 sul tavolo. Bisogna capire quali sono le reali intenzioni di Ryanair. C’è la volontà concreta, seguendo gli annunci dei mesi scorsi, di volare da e per Reggio Calabria?

Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato dei prossimi investimenti che effettuerà la compagnia low-cost. “Vogliamo investire negli scali dove operiamo da tempo come Bergamo, aumentando l’offerta a Malpensa, in Sicilia, in Puglia e a Fiumicino”.

Si spera in un lapsus dell’a.d. di Ryanair, considerato che tra la Puglia e la Sicilia c’è appunto la Calabria, dove oltre agli scali di Crotone e Lamezia si spera la compagnia irlandese possa arrivare presto anche Reggio Calabria.

Il secondo problema da affrontare riguarda possibili intoppi di natura burocratica. Per permettere l’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria infatti si dovrà passare attraverso procedure e certificazioni che coinvolgono Enac ed Enav. I tempi per concludere tutti gli adempimenti burocratici, a quanto pare, non sarebbero brevi.

L’INCONTRO

Per arrivare al secondo step, in ogni caso, bisognerà passare e risolvere il primo. C’è l’intenzione concreta di portare Ryanair a Reggio Calabria? In caso di risposta affermativa, quali saranno le procedure da seguire e quanto tempo richiederanno?

Saranno questi gli argomenti sul tavolo della discussione tra le parti interessate, ovvero Sacal (società che gestisce tutti gli aeroporti calabresi) e Ryanair. Secondo quanto appreso da CityNow, l’incontro avverrà presto, certamente entro maggio.

Si avvicina il momento decisivo, quello della definitiva fumata bianca (o nera) dopo mesi di annunci, proclami, silenzi e snervante attesa. L’ottimismo riguardo l’approdo di Ryanair a Reggio Calabria (magari non con tempi immediati, spostati tra la fine 2019 e il 2020) rimane, adesso però serve la svolta decisiva per non pensare ad una bolla di sapone…