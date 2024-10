Ryanair a Reggio Calabria, finalmente ci siamo. Ultimi test positivi

Ultimo ostacolo prima del traguardo. Dopo mesi di silenzio, interrotti solo da una breve comunicazione di Sacal risalente allo scorso 6 marzo (“Si attendono i risultati dei test per le procedure di volo della pista di Reggio Calabria, propedeutici alla conferma dell’operativo Ryanair“, aveva dichiarato Sacal) arriva finalmente la notizia più attesa.

Manca ancora l’ufficialità, ma secondo quanto appreso da Citynow gli ultimi test svolti a Londra hanno dato esito positivo, e quindi si può adesso concretamente organizzare l’approdo in riva allo Stretto della compagnia low-cost.

LEGGI ANCHE

FUMATA BIANCA

Un arrivo tanto atteso e chiacchierato, con sfiducia e timori che oramai avevano preso il dominio nel sentimento dei reggini. L’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria però, seppur ‘sballottato’ tra un ritardo e l’altro, non è mai stato davvero in dubbio.

Scontate e prevedibili la domanda che adesso impazzeranno in città: quando verrà ufficializzato l’approdo e soprattutto quando inizieranno i voli Ryanair da e per Reggio Calabria?

Sui tempi di comunicazione, la decisione spetta alla compagnia low-cost. Diverse e numerose le difficoltà affrontare da Ryanair negli ultimi mesi (dalle multe agli scioperi sino al rischio cancellazione voli nella prossima estate), problemi che inevitabilmente hanno finito con l’incidere sulla programmazione a medio lungo termine.

Di certo c’è che Ryanair non approderà a Reggio Calabria prima di settembre-ottobre 2019. L’esito positivo dei test rappresenta certamente una notizia confortante nonchè propedeutica all’arrivo in riva allo Stretto della compagnia low-cost, i tempi strettissimi però impediscono di organizzare i voli entro questa estate.

LEGGI ANCHE

Quanto alle prime due rotte (nazionale e internazionale) al momento prevalgono le sensazioni iniziali.

Secondo quanto raccolto da Citynow, il collegamento nazionale Ryanair da Reggio Calabria sarà con Milano (più Bergamo Orio al Serio che Malpensa). L’alta richiesta per questa tratta sembra spingere verso questa direzione la compagnia low-cost che potrebbe quindi andare sul ‘sicuro’, puntando su un collegamento molto richiesto in tutta l’area dello Stretto.

Sul collegamento internazionale, è la Francia a ‘stuzzicare’ in modo particolare i dirigenti Ryanair. La compagnia low-cost sembra voler puntare da Reggio Calabria su un collegamento con Parigi, o in alternativa con uno scalo vicino alla Costa Azzurra (Nizza o Marsiglia). Il confronto con Sacal sul doppio collegamento continuerà sino a quando non verranno prese le scelte definitive.

RYANAIR A LAMEZIA

Ryanair intanto ha annunciato un mese fa nuove rotte, tra queste un volo da Lamezia a Bordeaux, un servizio bi-settimanale che comincerà il 28 maggio, come parte della programmazione estiva 2019 da Lamezia.

L’operativo estivo di Ryanair da Lamezia comprende in totale 13 rotte, tra cui 3 nuove rotte per Berlino, Bordeaux e Malta, che, quest’anno, trasporteranno oltre 1.2m di passeggeri attraverso l’aeroporto di Lamezia.