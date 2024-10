Ryanair a Reggio Calabria, mentre tutto tace arrivano novità negative

Il grande freddo. L’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria, per la prima volta da quando lo sbarco della compagnia low-cost è stato annunciato, mostra i primi scricchiolii. Dagli annunci e le garanzie al silenzio assordante, tutto è cambiato nelle ultime settimane.

CityNow, sin da prima che la notizia dell’approdo di Ryanair diventasse ufficiale, ha seguito e continua a seguire la situazione con estremo interesse, certi del fatto che si tratta di una possibile svolta per il territorio reggino. Se fino a qualche giorno fa l’ennesimo ritardo (con slittamento a dopo l’estate 2019) sembrava ancora un rumors, adesso assume i crismi dell’ufficialità o quasi.

REGGIO CALABRIA…NON C’E’

La compagnia di voli low cost infatti nei giorni scorsi ha inserito 53 nuove rotte dall’Italia per l’estate 2019. Il pieno di novità riguarda alcune città come Napoli con 9 nuove destinazioni: Malaga, Bordeaux, Exeter, Marsiglia, Marrakech, Nantes, Cork, Chania e Rodi.

E ancora, Cagliari , Treviso, Bergamo, Bologna, Bari, Catania, Palermo, Milano, Roma, Brindisi, Lamezia Terme, Torino e Venezia…Insomma ci sono numerosissime città italiane, c’è la Calabria con Lamezia Terme, ma manca Reggio.

ESTATE SENZA LOW-COST

Appresa la notizia dei nuovi voli per l’estate 2019 (con l’assenza di Reggio Calabria) arrivano conferme riguardo le novità negative. Secondo quanto raccolto da CityNow, i test che si sono svolti a Londra nelle scorse settimane non hanno dato esito positivo.

Risultato? Ryanair (salvo miracoli al momento da escludere) non arriverà a Reggio Calabria in tempo per l’estate 2019. Le parti interessate, Sacal e Ryanair, si trincerano dietro un ‘no comment’ che stride con i proclami e gli annunci di fine 2018.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Nessun commento ufficiale nemmeno da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Traspare evidente però la sorpresa, abbinata al rammarico, riguardo lo stallo e i ritardi. Con il progetto di marketing territoriale ‘Sciàlatela‘ infatti l’amministrazione aveva fatto la propria parte, e seguito i fatti alle parole.

La speranza del sindaco metropolitano Falcomatà, forse anche convinzione, era quella di vedere il progetto attivo con Ryanair sbarcato in riva allo Stretto. Invece non sarà così.

L’OTTIMISMO RIMANE

Ryanair si allontana da Reggio Calabria in modo definitivo? Al momento rimane l’ottimismo, seppur messo a dura prova da silenzi e ritardi. Sui social network e non solo serpeggia un pessimismo cosmico, tra chi grida alla ‘bufala’ e chi assicura di mossa legata alle prossime scelte politiche.

Non si tratta di fake-news o propaganda elettorale, bensì di complicazioni che si sono aggiunte alle già note difficoltà tecniche dello scalo reggino nell’accogliere la compagnia low-cost. Secondo quanto raccolto da CityNow, entro poche settimane verranno svolti nuovi e importanti test a Londra.

In caso di esito positivo, partirebbe la ‘corsa’ nel tentativo di arrivare a Reggio Calabria in tempo per l’estate 2019. Molto più probabile però, purtroppo, un nuovo slittamento. La compagnia low-cost, considerate le difficoltà attuali, ha in progetto di iniziare i voli da e per Reggio Calabria nei mesi di ottobre-novembre 2019. Da capire, in attesa di comunicazioni ufficiali, se sarà finalmente la volta buona…