Reggio accoglie i turisti con ‘Sciàlatela’, il nuovo progetto reggino di marketing territoriale

Sciàlatela. Un termine tipicamente reggino che sarà però tradotto in diverse lingue. Sciàlatela è il nome del progetto di marketing territoriale, presentato nella mattinata di sabato 2 febbraio, che ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione del nostro territorio.

Durante l’incontro, tenutosi all’interno di Palazzo Alvaro dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, dal Vice Sindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro e dal consigliere delegato allo sviluppo economico Demetrio Marino, è stato presentato l’ambizioso programma. La convenzione prevede una spesa di 20.000 euro mensili per 36 mesi, che potrà essere riprogrammata in funzione dell’andamento dei flussi turistici.

Ma andiamo con ordine. Cos’è esattamente ‘Sciàlatela? Lo spiega il Sindaco Falcomatà.

Scialatela è la nostra campagna di marketing territoriale che parte dunque dalla domanda ‘perché venire a Reggio Calabria?’ Da qui parte l’idea di riscoprire le meraviglie dei 97 Comuni della Città metropolitana per riscoprire le nostre tradizioni con un approccio glocal, globale e locale insieme. Vogliamo promuovere la nostra anima. Abbiamo voluto utilizzare un termine dialettale perchè rende meglio l’idea di qualcosa che ci ha divertito molto, di come siamo stati bene in un posto tradizionalmente diciamo ‘ndi scialàmmu, che però è qualcosa di più di un semplice “ci siamo divertiti”. Significa proprio “essersela goduta”.

Grazie alla convenzione sottoscritta dalla Città Metropolitana con Sacal, società di gestione degli areoporti calabresi, saranno apposti, all’interno dell’aeroporto di Lamezia Terme e quello di Reggio Calabria, alcuni pannelli 6×3 con immagini che mostrano le bellezze ed i tesori del territorio reggino.

A breve, assicurano i relatori, partirà un contest per fotografi professionisti e amatoriali che, attraverso le loro immagini, potranno raccontare le nostre bellezze, tradizioni ed eccellenze. Per il vice sindaco Riccardo Mauro il progetto si inserisce in un percorso avviato già da qualche tempo e ricorda le ultime iniziative legate al marketing territoriale.