Stretto di Messina: entra in servizio Athena, nuova nave green di Bluferries

Tecnologia “zero emissioni” per le operazioni di ingresso e uscita in porto

Da oggi è operativa Athena, la nuova nave della flotta Bluferries, la società di FS Logistix, parte del Gruppo FS. La nave, che rappresenta un passo importante nell’ammodernamento della flotta di FS Logistix, offrirà servizi di trasporto di passeggeri e merci tra Messina e Villa San Giovanni durante l’estate del 2025.

Un passo importante per la sostenibilità

“L’arrivo di Athena in casa Bluferries è un’ulteriore tappa del piano di ammodernamento della flotta di FS Logistix, in coerenza con il nostro ambizioso Piano Strategico per essere sempre più protagonisti dell’evoluzione del business e del futuro del trasporto merci e della logistica” – ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix.

“Stiamo investendo importanti risorse per garantire un’offerta più attenta alle attuali esigenze di mercato e, soprattutto, green. Un traguardo concreto in termini di innovazione, sostenibilità ed efficienza al servizio dell’industria e del territorio”, ha aggiunto De Filippis.

“Oggi è un giorno importante per la famiglia Bluferries” – ha dichiarato Giuseppe Sciumè, AD di Bluferries. “L’entrata in servizio di Athena rappresenta un passo decisivo nel rinnovo dei nostri asset, per garantire collegamenti sempre più efficienti anche in vista di un periodo intenso come quello di agosto. La nuova nave ci permette inoltre di mettere in acqua una flotta sempre più green e moderna, a testimonianza del nostro impegno nei confronti della tutela ambientale”.

Una nave green e moderna

La nave Athena ha una propulsione ibrida, che permette una riduzione delle emissioni di CO2 del 56% rispetto alle navi più vetuste della flotta e del 13% rispetto alle navi gemelle non ibride Trinacria e Sikania. Athena è dotata di tecnologia “zero emissioni” durante le operazioni di avvicinamento in porto, di carico e scarico, grazie all’uso esclusivo dei motori elettrici, alimentati da batterie ricaricate durante la navigazione.

La nave è anche equipaggiata con pannelli solari che forniscono 25 kW di energia per i servizi di alloggio, contribuendo ulteriormente alla sostenibilità ambientale. Inoltre, i motori principali possono funzionare con una miscela di gasolio e biodiesel fino al 20%, e la presenza di un impianto per la produzione di acqua dolce consente di ridurre il consumo idrico di oltre il 70%.

Caratteristiche tecniche della nave

Lunghezza : 105 metri

: 105 metri Larghezza : 18 metri

: 18 metri Capacità di trasporto : fino a 22 tir o 125 autoveicoli e 393 persone (tra viaggiatori e membri dell’equipaggio)

: fino a o e (tra viaggiatori e membri dell’equipaggio) Servizi per passeggeri a ridotta mobilità, con elevati standard di qualità, minori vibrazioni e maggiore comfort

La flotta Bluferries

Athena si aggiunge alle unità navali bidirezionali della flotta Bluferries, tra cui Enotria, Fata Morgana, Trinacria e Sikania, progettate per trasportare carichi gommati pesanti e leggeri, e anche per il trasporto di vagoni ferroviari (con la nave Fata Morgana).

La flotta sta attraversando un piano di ammodernamento volto a ridurre l’impatto ambientale, con l’introduzione di navi a propulsione ibrida (diesel-elettrica) al posto delle navi più vetuste, come la Riace, già in dismissione. Questo piano contribuirà a garantire maggiore efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale.