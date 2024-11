Bocale Calcio – fumata bianca, Cosimo Saviano rinnova.

Cosimo Saviano rinnova con il Bocale. Dopo vari incontri, le parti hanno trovato l’accordo che lega l’attaccante reggino alla società del presidente Sapone per il sesto anno consecutivo.<<E’ stata una trattativa lunga e difficile, ma alla fine entrambi abbiamo fatto un passo indietro e siamo giunti ad una conclusione>>. Queste le prime parole di Cosimo Saviano dopo l’incontro avvenuto stamane con la società biancorossa rappresentata dai fratelli Filippo e Nino Cogliandro.<<Se non avessi trovato l’accordo con il Bocale – aggiunge Saviano – avrei smesso di giocare. Ad oggi non mi vedo con nessun’altra maglia>>.La società A.S.D. Bocale Calcio 1983, intende precisare che le divergenze nate con il capitano biancorosso, non erano di natura economica, bensì sugli obiettivi stagionali della squadra.