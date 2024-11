Bocale Calcio: sesta sconfitta stagionale per Saviano e compagni

Sesta sconfitta stagionale per Saviano e compagni che tornano a mani vuote dalla trasferta di Sersale. Una gara in cui hanno pesato le assenze di Laurendi, Borghetto e Cucinotti. La partita in sé non è stata bellissima, ma è stata decisa da due episodi. A pochi minuti dal termine del primo tempo, Costa porta in vantaggio i padroni di casa grazie ad un assist telecomandato di Scozzafava. Bravo Costa ad eludere l’intervento dei difensori centrali e battere Leonardi con un prestigioso pallonetto.In avvio di ripresa il Bocale ci prova in più occasioni, ma il Sersale è attento e chiude tutti i varchi. Nel momento migliore dei biancorossi sbilanciati in avanti alla ricerca dellea rete del pareggio, arriva la seconda marcatura del Sersale ad opera di Villella che s’invola sulla fascia destra e batte l’incolpevole Leonardi con tiro che si infila all’incrocio dei pali.Il Bocale però non si dà per vinto e prova a rientrare in gara, ma la difesa ospite riesce a chiudere tutti i varchi