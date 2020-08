Covid in Calabria, il bollettino del 30 agosto segna +34

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 152.885 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.477 (+34 rispetto a ieri), quelle negative sono 151.408.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 4 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

- Cosenza: 4 in reparto; 41 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

- Reggio Calabria: 2 in reparto; 81 in isolamento domiciliare; 283 guariti; 19 deceduti.

- Crotone: 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 116-

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Nei ricoveri segnalati presso l'Ospedale di Catanzaro 3 sono ricoverati in malattie infettive, due provengono dalla Provincia di Vibo Valentia (di cui una è ricoverata in malattie infettive successivamente al parto cesareo), uno è di fuori Regione (nel conteggio si trova nel setting Fuori Regione/ Stato Estero) e uno è stato trasferito al reparto di malattie infettive di Catanzaro.

Degli otto pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono non residenti (nel conteggio si trovano nel setting “Fuori regione”). I ricoveri al reparto di Malattie infettive di Catanzaro sono sei. Di essi, due sono riportati nel setting “Fuori regione”.

Dei ventidue positivi rilevati dall’ASP di Reggio Calabria, 13 appartengono al focolaio “Oppido”, due nuovi casi con inchiesta epidemiologica in corso e 7 sono migranti sbarcati a Roccella. Dei dodici casi rilevati dal Laboratorio di Cosenza, tre sono del CARA di Amantea; gli altri nove sono da contact tracing.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.462. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.