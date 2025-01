Allerta rossa a Reggio: il bollettino meteo della Protezione Civile

Dalla prossima notte un’area depressionaria formatasi sullo Ionio Meridionale determinerà una marcata fase di maltempo sulla Calabria, con precipitazioni intense e persistenti, specie sulla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sui settori ionici, e un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali che determineranno possibili mareggiate sulla costa ionica.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, di intesa con il Centro Funzionale Multirischi dell’ArpaCal, ha emesso un messaggio di allerta unificato che prevede: – Allerta Rossa sulla Calabria meridionale (Cala 4 e 8) e sulla fascia ionica della Calabria Centrale (Cala 7); – Allerta Arancione lungo la fascia ionica delle province di Crotone e Cosenza (Cala 5 e 6); – Allerta Gialla sui settori tirrenici centro settentrionali (Cala 1, 2 e 3).



Dalle prime ore di domani, venerdì 17 gennaio, sono previsti rovesci di forte intensità accompagnati da raffiche di vento. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha provveduto ad allertare tutte le componenti e le strutture operative del sistema di protezione civile regionale. Si invitano i sindaci dei Comuni interessati ad attivare le fasi previste dal Sistema di allertamento regionale e più in generale dai propri piani di protezione civile comunale.



A tutti i cittadini si consiglia di prestare la massima prudenza negli spostamenti e con particolare attenzione ai punti critici rappresentati dai sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali, lungomari ecc.



La Sala operativa regionale, attiva in H24, monitorerà l’evoluzione dei fenomeni in tempo reale e provvederà ad avvisare le Autorità locali in caso di aggiornamenti significativi. È quanto si legge in una nota diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria.