Covid in Calabria: nuova impennata nei contagi

Nuova forte impennata di contagi in Calabria: sono 2.348 - più che triplicati rispetto alla giornata precedente - i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore con 7.704 tamponi eseguiti e un tasso che dal 26, 79 di ieri balza al 30,48%.

Sono cinque i decessi registrati oggi, alcuni dei quali risalgono a settimane e anche mesi precedenti:

L'Asp di Cosenza comunica:"Oggi si registrano 4 decessi: 1 in Reparto e 3 in struttura socio assistenziale per anziani, di questi ultimi 1 è avvenuto in data 03/05/2022 e se ne è avuta notizia tramite scheda ISTAT e 2 sono avvenuti rispettivamente in data 12/09/2021 e 06/10/2021 e se ne avuta notizia tramite consultazione della piattaforma nazionale Covid-19 dell’ISS, aggiornata in data 27/06/2022". Nel setting fuori regione si registrano 33 nuovi casi a domicilio".