Bomba d’acqua a Santo Stefano d’Aspromonte, l’aggiornamento del sindaco Malara – FOTO

Attimi di paura e forte preoccupazione tra gli abitanti di Santo Stefano d’Aspromonte per il forte temporale che, nella giornata di ieri, ha colpito il centro abitato.

Una bomba d’acqua si è abbattuto esclusivamente sull’abitato di Santo Stefano risparmiando la zona più alta di Gambarie.

A causa dei lavori di pulizia della strada in vista della 43esima edizione della Santo Stefano-Gambarie, i tombini non hanno potuto svolgere in modo ottimale la loro funzione di far defluire l’acqua. L’erba tagliata ha infatti ostruito il passaggio dell’acqua causando diversi disagi.

Il giorno dopo la forte pioggia e la grandinata, ancora oggi sono numerosi i detriti e il fango sparso ovunque per le strade del Comune.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e non c’è stato nessun danno grave nel centro abitato.

Come è possibile notare dalle foto, a preoccupare i residenti è stata solo una frana a pochi passi dal centro.

Il sindaco Francesco Malara, ai nostri microfoni, raccomanda la massima prudenza per i prossimi giorni in cui sono previste ancora forti piogge.

“L’acqua è arrivata fin dentro le abitazioni occupando anche i locali della farmacia del paese ma per fortuna non ci sono stati grossi danni. Nelle prossime ore si attendono nuovi rovesci con temporali nella nostra zona. Ulteriori piogge intense potrebbero colpire il nostro Comune. Raccomando a tutti gli abitanti la massima prudenza”.