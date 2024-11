Bombino: “Positive le operazione del CFS nel Parco d’Aspromonte”

“Le ultime operazioni condotte dagli uomini del CTA (Coordinamento Territoriale per l’Ambiente) del Corpo Forestale dello Stato, costituiscono l’esito del quotidiano impegno profuso dal gruppo guidato dal Dott. Gerardo Pontecorvo per la salvaguardia e la tutela dell’Area Protetta”.

E’ quanto dichiara il Presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte Giuseppe Bombino.

“Nei giorni scorsi, infatti, a seguito di complesse attività volte alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio ambientale e naturalistico all’interno del territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte, gli agenti del CFS hanno denunciato alcuni bracconieri e sequestrato armi illegalmente trasportate all’interno dell’Area Protetta; in altra operazione, inoltre, due persone sono state denunciate per il furto di legna di faggio”.

“Il bilancio delle attività del CFS – afferma ancora Bombino – grazie alla articolata ed efficace pianificazione posta in essere dal Comando Provinciale, evidenzia i risultati positivi di importanti operazioni condotte su tutto il territorio della Provincia. La costante e preziosa presenza dello Stato in un’area estremamente complessa, quale è quella aspromontana, è fondamentale per affermare gli irrinunciabili principi di legalità e giustizia che stanno alla base dello sviluppo socio-economico di un territorio a cui l’Ente Parco riserva sempre maggiore attenzione e opportunità di crescita”.