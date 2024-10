Borghi più belli d’Italia, Trenitalia invita a scoprire l’incantevole Chianalea 

Con l’arrivo della bella stagione viene sempre voglia di viaggiare e tanti preferiscono rimanere dentro i confini del Bel Paese e andare a scoprire luoghi di inimmaginabile bellezza.

Ve ne sono alcuni, venticinque in particolar modo definiti i “Borghi più belli d’Italia” facili da raggiungere grazie al servizio offerto da Trenitalia in collaborazione con l’Associazione che si occupa della promozione di questi piccoli centri.

Oltre 580 collegamenti, al giorno, vi possono condurre nei borghi conosciuti a livello globale grazie al loro patrimonio storico, artistico e culturale. Con una piacevole passeggiata di circa 1,5/2 km è possibile raggiungere direttamente dalla stazione il centro storico o l’attrazione culturale principale del Borgo.

Valle D’Aosta: Bard;

Piemonte: Mombaldone – Orta San Giulio – Vogogna;

Liguria: Moneglia – Finalborgo – Laigueglia – Borgio Verezzi – Campo Ligure – Vernazza;

Trentino A.A.: Chiusa – Egna – Vipiteno;

Veneto: Montagnana;

Friuli Venezia Giulia: Venzone;

Emilia Romagna: Brisighella;

Toscana: Buonconvento;

Marche: Grottammare;

Umbria: Castiglione Del Lago – Spello – Passignano Sul Trasimeno;

Abruzzo: Tagliacozzo;

Campania: Vietri Sul Mare;

Calabria: Chianalea;

Sicilia: Cefalù.

Ogni regione d’Italia ha la sua perla, quella della Calabria è Chianalea, il piccolo borgo dei pescatori che ogni anno ospita migliaia di turisti italiani e stranieri. Alcuni l’hanno definita una “Venezia” in miniatura, ma la località in provincia di Reggio Calabria non si avvicina minimamente a niente di già esistente o famoso, ha un fascino caratteristico impossibile da spiegare a chi non l’ha visto con i propri occhi.

Per agevolare gli spostamenti in treno, Trenitalia riserva a tutti i clienti del trasporto Regionale uno sconto speciale di 4,90 euro sull’acquisto online della guida “I Borghi più belli d’Italia” (prezzo intero 14,90€).

Buon viaggio!