Reggio, consegnate le borse di studio intitolate a Leo Iiriti

Si è tenuta oggi a Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria, la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Leo Iiriti, organizzata dall’associazione Nuove Idee. L’evento ha visto la partecipazione di studenti delle classi 4^ e 5^ degli istituti superiori, che hanno partecipato a un concorso scolastico bandito per l’occasione.

Alla cerimonia hanno preso parte:

Durante l’evento, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ricordato la figura di Leo Iiriti, un giovane imprenditore capace di coniugare innovazione e tradizione nel settore tipografico:

“Ha avuto la capacità di intuire come stesse cambiando il mercato dell’editoria, innovando i prodotti e adattandoli ai nuovi canali della comunicazione, senza dimenticare il percorso della tradizione.”

Falcomatà ha inoltre annunciato la nascita del Museo della stampa e delle macchine tipografiche presso il costruendo Museo Civico:

“Queste borse di studio rappresentano un invito per i giovani a sviluppare nuove idee e a prepararsi alle trasformazioni in atto, come quelle legate all’intelligenza artificiale.”