Reggio, Estrò Retrò la bottega del 'vintage' nata da una tradizione di famiglia - FOTO

Un'attività che nasce da un grande amore. "Estrò Retrò" è la bottega, ubicata nel cuore della città di Reggio Calabria, dedicata a particolari oggetti di design e bigiotteria vintage.

Estrò Retrò la bottega reggina del vintage

Tutto il vintage che cercavi, a Reggio Calabria, lo trovi a pochi passi dal Corso Garibaldi e dal Teatro comunale Francesco Cilea. "Estrò Retrò", infatti, si trova al n. 21 di via Fata Morgana, un piccolo angolo di paradiso in cui tuffarsi in un passato mai dimenticato ed anzi reso attuale da accessori ed oggetti che pensavi ormai introvabili.

"Attenti ricercatori di opere d’arte con lunga esperienza nel mondo dell’antiquariato, scoviamo in ogni parte del mondo il pezzo autentico e di design. Pezzi rari come i gioielli della Askew London o di Hattie Carnegie e Miriam Haskell arricchiscono le nostre vetrine reali e virtuali".

Specializzato nel campo della moda e degli accessori, lo store ospita grandi firme di bijoutiers famose in tutte il mondo, come ad esempio Monet, Trifari, Napier, Stanley Hagler, Ciner N.Y. e tanti altri. Vasta scelta anche di borse e foulards firmati di vecchie collezioni della Cartier, Hermes, Versace, Fendi e tanti altri.

"Tutto questo in aggiunta ai nostri gioielli classici e originali in pietre dure e semipreziose, dallo stile barocco, borbonico, deco, liberty, alla bigiotteria eccentrica e particolare in resina di Marion Godart".

Una tradizione di famiglia

Gli anni milanesi ed il ritorno a Reggio Calabria

Cadetto di una famiglia di antiquari rinomati in città, cresciuto a pane e antichità, il titolare ha arricchito la propria competenza nei trent’anni trascorsi nel mercato mitteleuropeo con base a Milano, con numerose partecipazioni alle più grandi mostre in Italia e in Europa e grandi scoperte di pezzi rari pubblicati su giornali a tiratura nazionale.

Per lui ogni oggetto non ha segreti riconoscendone il periodo, lo stile e l’autore, tanto il “pezzo” antico che il gioiello Vintage che l’oggetto di grandi designer del modernariato del XX secolo. Raccontandosi con un po' di emozione ci confida:

“Vivere nel contesto degli antiquari milanesi, mi ha fatto affinare il gusto e rifuggire dalla banalità… purché sia bello è il paradigma di ogni mia scelta!”.

Educare al bello

La scelta di portare il "bello" a Reggio Calabria è una filosofia di vita, non una semplice strategia di marketing:

"Scegliamo con cura e dedizione ogni gioiello delle nostre collezioni che viene analizzato per originalità, stato di conservazione, originalità della firma e del periodo".



































Assolutamente da non perdere

Nella vasta gamma di accessori targati Estrò Retrò ci sono anche alcuni "imperdibili" adatti sia agli esperti del settore, sia a chi si accinge, per la prima volta, a fare acquisti vintage.

Un esempio perfetto è quello del bracciale vintage firmato Trifari originale raro epoca 1944 pubblicato su Vogue 1944 e Harper’s Bazaar 1945. Particolare accessorio per un look originale adatta per ogni occasione e per tutti i tipi di abbigliamento.

Vi è poi, un grande assortimento di bigiotteria americana firmata di alto livello e tante novità vintage originali dagli anni '20 agli anni '80.

Acquisto oggetti vintage e di antiquariato

"Se hai ereditato una collezione di bigiotteria o delle borse e accessori firmati e vuoi venderli, rivolgiti a noi, pagamento immediato".

Visita la pagina Facebook o il sito.

Per maggiori informazioni 351860477 anche WhatsApp.