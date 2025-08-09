Botulino in Calabria, stazionarie le condizioni delle dodici persone ricoverate

Sono stazionarie le condizioni delle dodici persone ricoverate nell’ospedale di Cosenza per intossicazione da botulino.

Dei 12 pazienti, nove sono ricoverati in rianimazione e tre in reparti perchè meno gravi. Ieri in tarda serata, secondo quanto si è appreso, ad uno dei pazienti ricoverati è stato iniettato il siero anti botulino.

Con quest’ultima salgono a sei le fiale utilizzate dai medici dell’ospedale di Cosenza.

In Calabria, oltre ai ricoverati, sono deceduti un uomo originario del Napoletano e una donna residente nel cosentino. Dai primi accertamenti è emerso che tutti i soggetti coinvolti hanno consumato un panino, con salsiccia e cime di rapa, da un venditore ambulante di Diamante. Il mezzo del commerciante è stato posto sotto sequestro.

La procura di Paola ha avviato le indagini che hanno portato a tre indagati, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

