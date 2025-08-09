City Now

Botulino in Calabria, stazionarie le condizioni delle dodici persone ricoverate

Dei 12 pazienti, nove ricoverati in rianimazione. Somministrato il siero anti botulino. Tre gli indagati

09 Agosto 2025 - 10:54 | Redazione

ospedale cosenza

Sono stazionarie le condizioni delle dodici persone ricoverate nell’ospedale di Cosenza per intossicazione da botulino.

Dei 12 pazienti, nove sono ricoverati in rianimazione e tre in reparti perchè meno gravi. Ieri in tarda serata, secondo quanto si è appreso, ad uno dei pazienti ricoverati è stato iniettato il siero anti botulino.
Con quest’ultima salgono a sei le fiale utilizzate dai medici dell’ospedale di Cosenza.

In Calabria, oltre ai ricoverati, sono deceduti un uomo originario del Napoletano e una donna residente nel cosentino. Dai primi accertamenti è emerso che tutti i soggetti coinvolti hanno consumato un panino, con salsiccia e cime di rapa, da un venditore ambulante di Diamante. Il mezzo del commerciante è stato posto sotto sequestro.

La procura di Paola ha avviato le indagini che hanno portato a tre indagati, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

Fonte ansa.it

