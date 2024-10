Bova Marina, al via l’iniziativa salesiana per promuovere i valori dello sport

di Federica Campolo – E’ tutto pronto a Bova Marina per il primo convegno del ciclo di incontri “Vivere lo sport per prepararsi alla vita”. Quest’oggi, giovedì 15 novembre, presso l’Oratorio salesiano alle ore 16.00, l’apertura con il tema “Sport ed educazione” introdurrà la mission del progetto, entrando nel merito della finalità pedagogica e delle metodologie dello sport. Saranno presenti il direttore dell’Opera Salesiana, don Vincenzo Longo, il dirigente scolastico dell’IIS EUCLIDE di Bova Marina, dott.ssa Carmen Lucisano, il dirigente scolastico dell’IIS FAMILiARI di Melito Porto Salvo, dott. Domenico Zavettieri, e il membro della giunta CONI, avv. Irene Pignata, ex atleta olimpionica. Tra i relatori: Don Angelo Santorsola, Ispettore dei Salesiani dell’Italia Meridionale; Demetrio Rosace, Presidente PGS Calabria; Giusy Casile, psicologa clinica – psicoterapeuta- esperta in psicologia dello sport e Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

Pensato per festeggiare i 35 anni dell’attività sportiva dell’oratorio, il progetto “Vivere lo sport per prepararsi alla vita” è stato promosso dallo Staff sportivo, le associazioni culturali CGS ELPIDA e SALES e lo Staff di Bibliopedìa, unitamente alle varie Associazioni presenti sul territorio e con il patrocinio del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza . «Il nostro obiettivo è quello di far divertire i ragazzi», spiega Leo PLutino, referente del progetto. L’inclusività della dimensione sportiva e la carica formativa di cui essa è portatrice è alla base dello sviluppo armonico della persona e pertanto costituisce uno degli ambiti d’intervento più cari alla pedagogia salesiana. Per questo la rete sinergica di volontari che orbita attorno all’oratorio di Bova Marina ha scelto di impegnarsi in un’altra sfida che coinvolge i ragazzi dell’oratorio e la popolazione tutta. L’obiettivo è quello di offrire al territorio un percorso formativo- divulgativo che, mediante manifestazioni culturali, cineforum, tornei e attività ludico-ricreative, rinnovi gli stimoli d’aggregazione e promuova la riflessione critica e il confronto sul tema dell’attività sportiva. «Io dico sempre che quando un ragazzo si diverte, per me ha vinto», continua Plutino, ponendo l’accento sulla passione e la dedizione con cui i tanti volontari dell’oratorio portano avanti la propria attività. «Vogliamo festeggiare questa ricorrenza, orientati da due ideali – conclude il volontario salesiano- testimoniare la bellezza del servizio e scorgere nello sguardo dei nostri ragazzi la fierezza dell’appartenenza a questa realtà, la bellezza dei loro sorrisi».