A Bova Marina “In punta di piedi fino a Pechino”

“In punta di piedi fino a Pechino”: è questo il titolo del terzo appuntamento agostano per l’Associazione Culturale “La Voce del Sud” ed in programma sabato, 25 agosto, alle ore 21, presso la Biblioteca Comunale di Bova Marina. In questa occasione verranno accesi i riflettori sul talento della danza, Silvia Legato, che, sebbene giovanissima, si è esibita in giro per il mondo ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Recentemente, Silvia Legato, danzatrice ma anche insegnante di danza, originaria di Bova Marina, ha tenuto diverse lezioni anche nella lontana Cina; da qui il titolo dell’evento. L’evento verrà introdotto dal direttore editoriale de “La Voce del Sud”, Leone Campanella, che evidenzierà l’importanza sociale della danza, del ballo e della musica. Poi, intervallata da alcuni filmati, seguirà un’intervista a Silvia Legato, da parte del giornalista, Giuseppe Cilione.

La giovane bovese comincia a studiare danza all’età di 4 anni ed accresce il suo talento con l’ammissione all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, Istituto di Alta Cultura dove comincia il percorso professionale del Triennio per Danzatori e successivamente il Biennio specialistico per l’insegnamento delle discipline coreutiche, con la votazione di 110 e lode.

Il bagaglio di esperienza spazia dalla tecnica classica alla danza contemporanea, danza moderna, floorwork, contact improvvisation.

Studiando con importanti personalità del panorama della danza, quali Sabina Maisano, Ilenia Logorelli, Rene de Cardenas, Elsa Piperno, Joseph Fontano, Corinna Anastasio, Daniela Capacci, Carla Marignetti, Teri Weikel, Enrica Palmieri, Elisabeth Sjostrom, Richard Haisma, Jessica Iwanson, Jon B, Fara Grieco, Martha Iris Fernandez, Valeria Diana, Clarissa Mucci, AnnaMaria Galeotti, Brunella Vidau e ancora Francesco Saracino, Germana Bonaparte, Veronica Peparini riceve una formazione artistica eclettica.

Riceve nel 2015 il prestigioso premio nazionale delle arti, Claudio Abbado (Primo Premio, Danza Contemporanea) riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per valorizzare le eccellenze dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Partecipa a diverse produzioni artistiche e tournee, lavorando con diverse compagnie ed illustri coreografi. Nonostante la sua giovane età tra le sue ultime esperienze professionali la vediamo docente in diverse occasioni coreutiche, nazionali ed internazionali, come in due delle università più importanti della Cina, la Shaanxi Normal University in Xi’An e il Tianjing Conservatory of Music- Department of Dance, in Tianjing.

Bova Marina lì, 23.08.2018

Associazione Culturale “La Voce del Sud”