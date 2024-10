Bova Marina, stagione teatrale si apre con il Gala artistico-culturale

di Federica Campolo- Si alza il sipario sulla stagione teatrale di Bova Marina: sabato 16 dicembre, alle ore 21.00, presso il Cineteatro Don Bosco avrà luogo il Gala artistico- musicale promosso dall’Associazione Culturale CGS Elpìda, per presentare gli imperdibili appuntamenti della nuova stagione 2018.

La CGS Elpìda, che anima e coordina l’attività culturale del Cineteatro, in collaborazione con diverse istituzioni del territorio, promuove e sostiene iniziative educative volte a favorire la crescita della spiritualità giovanile. Da sempre impegnata sul fronte sociale ed assistenziale, l’associazione salesiana, orientata dal mandato di Don Bosco, mira a garantire dei percorsi di crescita personale e culturale per lo sviluppo integrale della persona.

A tale fine si pone l’obiettivo di operare nell’ambito della cultura, dello spettacolo e del tempo libero realizzando attività cinematografiche, proiezioni, dibattiti e cineforum. Luogo di scambi e confronti, punto di riferimento per la realtà di Bova Marina e più in generale per il territorio dell’area grecanica, il Cineteatro Don Bosco si conferma polo culturale anche per la stagione teatrale 2018. Numerosi gli spettacoli in programma: dai Musical alle letture animate, passando per gli spettacoli di Cabaret fino ad arrivare alle commedie.

Il Gala di sabato 16 dicembre, presentato da Umberto Felice Nocera, darà ufficialmente avvio al nuovo anno artistico- culturale, presentando le nuove proposte ideate. Supportare tali iniziative, come cittadini attivi ed uomini consapevoli, significa promuovere ed incentivare un ideale artistico che supera i confini spazio-temporali in cui la realtà salesiana di Bova Marina opera: il potere universale della cultura, veicolata attraverso la poesia che nel teatro si fa carne, è il più efficace strumento attraverso cui progettare un futuro di emancipazione e riscatto.