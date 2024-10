A Bova Marina si intitola strada a Bettino Craxi, Cannizzaro: “Uno dei più grandi statisti”

«Nei giorni scorsi, su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Bova Marina, nell’attività di riorganizzazione della toponomastica locale, oltre a personaggi della calabresità per eccellenza, è stato deciso di intitolare una via comunale a Bettino Craxi, già Presidente del Consiglio e leader del Partito Socialista Italiano.

Nella qualità di Deputato della Repubblica e di Coordinatore regionale di Forza Italia, a nome quindi del Coordinamento tutto, plaudo a questa iniziativa alla memoria di uno dei più grandi statisti di sempre. Non a caso, ho ancora vivido il ricordo e la stima che di lui ha sempre raccontato il Presidente Silvio Berlusconi, esternando con orgoglio il grande legame tra loro due.

Menti illuminate che meritano di essere ricordate anche con gesti come questi di Bova Marina, come pietre miliari della politica nazionale ed internazionale.

Berlusconi così aveva dipinto Craxi: “Uomo libero e statista innamorato dell’Italia. Non sempre ne ho condiviso tutte le scelte politiche, ma ho sempre riconosciuto in ogni suo atto, persino nei suoi errori, il respiro dello statista”. Credo che non potesse trovare parole migliori.»

A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale della Calabria.