Boxe: ennesima convocazione in Nazionale per Giuseppe Osnato

di Nicolino D’Ascoli – Decisiva convocazione in Nazionale per Giuseppe Osnato, talentuoso pugile dell’Amaranto boxe –Flash Natoli team.

Il giovanissimo pugile di Castrolibero (CS), detentore del titolo italiano junior 2014, è stato ancora una volta convocato dai tecnici responsabili, Giulio Coletta e Raffaele Bergamasco, per il decisivo “stage di allenamento e preparazione ai campionati europei junior” presso le strutture sportive della scuola sovraintendenti della polizia di stato di Spoleto (PG).

Durante i sei giorni programmati, infatti, lo staff tecnico della Nazionale sottoporrà gli atleti ad un intenso camp pugilistico quale test d’ammissione per i giovani atleti che formeranno definitivamente la squadra che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei che si disputeranno a lviv (Ucraina) dal 15 al 24 maggio.

Un immenso “in bocca al lupo” al nostro Giuseppe, con la speranza che possa far parte della squadra azzurra che si recherà in Ucraina ed a tutto il team italiano che difenderà i nostri colori in Ucraina“.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, raggruppati per regione:

JUNIOR –

SICILIA: Alessio CANGELOSI, Giuseppe FERLIK, Ignazio LIVIO, Antonino MANISCALCO, Matteo PIRRERA, Salvatore SCALA; SARDEGNA: Daniele OGGIANO; CAMPANIA: Pasquale DI SIVO; CALABRIA: Giuseppe OSNATO; LAZIO: Christian GASPARRI, Armando CASAMONICA; PUGLIA: Michele LORUSSO, Francesco CARELLA; PIEMONTE: Andrea PUGLIARA; ABRUZZO: Nicolò PROSPERI.

SCHOOLBOYS –

SICILIA: Corrado DEPOLI, CAMPANIA: Luca DE DICHIARA.