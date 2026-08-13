Reggio, chiude il serbatoio Alfieri: disservizi idrici in quattro zone
La riapertura del serbatoio è prevista domani, 14 agosto, alle ore 6:00, con il progressivo ripristino della regolare erogazione
13 Agosto 2026 - 15:52 | di Redazione
A causa dell’elevato consumo idrico registrato nella giornata odierna, oggi 13 agosto il serbatoio Alfieri sarà chiuso alle ore 14:00.
Disservizi ad Arghillà, Rosalì, San Giuseppe e Modenelle
La sospensione determinerà disservizi nelle zone di Arghillà, Rosalì, San Giuseppe e Modenelle.
Riapertura prevista il 14 agosto
La riapertura del serbatoio è prevista domani, 14 agosto, alle ore 6:00, con il progressivo ripristino della regolare erogazione.
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