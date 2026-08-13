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Reggio, chiude il serbatoio Alfieri: disservizi idrici in quattro zone

La riapertura del serbatoio è prevista domani, 14 agosto, alle ore 6:00, con il progressivo ripristino della regolare erogazione

13 Agosto 2026 - 15:52 | di Redazione

Idrici Serbatoio Alfieri 1

A causa dell’elevato consumo idrico registrato nella giornata odierna, oggi 13 agosto il serbatoio Alfieri sarà chiuso alle ore 14:00.

Disservizi ad Arghillà, Rosalì, San Giuseppe e Modenelle

La sospensione determinerà disservizi nelle zone di Arghillà, Rosalì, San Giuseppe e Modenelle.

Riapertura prevista il 14 agosto

La riapertura del serbatoio è prevista domani, 14 agosto, alle ore 6:00, con il progressivo ripristino della regolare erogazione.

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