A Brancaleone chiude con successo il calendario di eventi di ‘Branca Natale’ – FOTO

Brancaleone si è contraddistinto con un ricco calendario di eventi che hanno animato il natale e l’epifania, spingendosi anche oltre… Il palinsesto si è aperto con il primo degli appuntamenti, del Periodo natalizio il 7 Dicembre con la tradizionale “Sagra delle Zeppole” in piazza stazione organizzata dalla Pro Loco di Brancaleone.

Poi è stata la volta del 22 Dicembre con l’evento “Natale Insieme” che ha visto insieme; la Pro Loco, l’Associazione Culturale Teresa Marino, il Comitato festa Civile Madonna del Carmelo con la sagra dei Maccheroni, la Fiera dell’artigianato e l’esibizione del gruppo etno-popolare “Sonu Anticu”. Questi primi eventi, sono stati l’anteprima del ricco palinsesto eventi denominato “Branca Natale, atmosfere profumi e sapori che incantano” sostenuto dalla Regione Calabria a valere sul bando regionale Calabria che incanta cui beneficiario è stato il Comune di Brancaleone che attraverso un protocollo d’intesa ha affidato la direzione artistica ed organizzativa al Presidente della Pro Loco di Brancaleone Carmine Verduci che in pochissimo tempo è riuscito a stilare un ricco e variegato palinsesto eventi di grande spessore e partecipazione, con il coinvolgimento delle comunità locali, le frazioni, commercianti e artisti.

Tra il 23 Dicembre 2025 ed il 24 gennaio 2026, infatti, si sono svolte una serie di eventi e iniziative che hanno unito cultura popolare, intrattenimento e sapori della tradizione in un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la comunità.

Il 2 Gennaio, Concerto Antigua

Nonostante il forte vento la piazzetta del borgo di Galati si è animata a festa con l’esibizione della band etno-popolare “Antigua” che ha infiammato gli animi accendendo la sera e allietando i palati con la sagra della salsiccia.

Il 3 Gennaio- Concerto di Alessandro Santacaterina

Una serata di alto livello artistico e musicale, grande spettacolo musicale suggestivo si è svolto nella chiesa dell’Annunziata di Paese nuovo, con l’esibizione del giovane artista locale Alessandro Santacaterina, che ha fatto vivere momenti di grande suggestione, ricchi di sonorità ancestrali e classiche che hanno incantato il pubblico presente.

4 Gennaio –Concerto di Andrea Quattrone live tarantella

Nella villetta comunale di Razzà si svolto il live di Andrea Quattrone, interprete d’eccezione della tarantella calabrese. Una serata all’insegna della musica popolare, con gastronomia tipica del luogo.

5 Gennaio – Un Mondo di Divertimento – spettacolo per bambini e adulti

Animazione, spettacoli itineranti, zucchero filato e pop-corn gratuiti accoglieranno famiglie e bambini per un pomeriggio di pura allegria, in attesa dell’arrivo della Befana.

6 Gennaio – Concerto di Stefano Priolo e Nino De Francesco e Sagra della Pittella

Il giorno dell’Epifania, si sono esibiti sul palco di piazza Stazione, il cantautore Stefano Priolo e Nino De Francesc, la serata è stata allietata dalla Sagra delle Pittelle e artigianato locale che ha caratterizzato l’intera serata. Evento che ha registrato una grande successo e massiccia partecipazione di pubblico proveniente da tutta la Calabria.

24 gennaio – Brancaleone in Fiera e Dj Set Ugo Rilla

Il gran finale con “Brancaleone in Fiera”, dedicata all’artigianato, ai prodotti locali e alla musica. Che si è svolta in Piazza Stazione con la presenza di Radio Venere e il DJ set di Ugo, per una serata davvero divertente ha coinvolto commercianti, associazioni e cittadini fino a tarda notte, durante la quale erano presenti il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria On. Salvatore Cirillo e la Consigliera Regionale Daniela Iriti che sono stati omaggiati dall’organizzazione assieme al Sindaco Silvestro Garoffalo che ha rimarcato l’importanza di questa iniziativa assieme a tutte le altre che si sono svolte nella cittadina.

I ringraziamenti della Pro Loco

La Pro Loco di Brancaleone non ha risparmiato i ringraziamenti in primis al Presidente del Consiglio regionale della Calabria On. Salvatore Cirillo che ha cofinanziato l’evento del 22 Dicembre 2025, dimostrando ancora una volta la vicinanza alla Pro Loco di Brancaleone che da 13 anni lavora per promuovere iniziative di qualità e alto valore.

Al sindaco Silvestro Garoffolo per la vicinanza ed il sostegno a tutte le iniziative e i volontari che hanno lavorato in sinergia per la buona riuscita del palinsesto eventi.