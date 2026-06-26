Brancaleone, scoperta una piantagione di papavero da oppio
L’Autorità Giudiziaria, debitamente informata, ha disposto l’estirpazione ed il sequestro di tutte le piante illecitamente coltivate
26 Giugno 2026 - 08:38 | Comunicato Stampa
La Polizia di Stato ha rinvenuto in località Capo Spartivento – Pantano del Comune di Brancaleone, su un’area di un migliaio di metri quadri, 500 piante illecitamente coltivate di “papaver somniferum”, meglio noto come papavero da oppio, tutte già in fase di completa maturazione.
L’attività è stata svolta nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Roghudi-Condofuri, coadiuvati da personale del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria.
L’Autorità Giudiziaria, debitamente informata, ha disposto l’estirpazione ed il sequestro di tutte le piante illecitamente coltivate.
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