Brand curvy, la reggina Rita La Piana vincitrice come nuova testimonial

Un bel trampolino di lancio per la reggina che ha scelto di coltivare la sua passione per la moda curvy nella sua terra

Si è svolta ieri 4 Giugno 2019 a Bologna la finale che ha decretato la vincitrice del casting “Testimonial 2019/2020” del noto brand curvy che ha visto tornare a casa come vincitrice, la reggina Rita La Piana, che da quattro anni si occupa di social media marketing e che quest’anno ha deciso di specializzarsi dedicandosi alla comunicazione di attività commerciali di moda curvy.

Oltre 300 ragazze da tutta Italia hanno mandato la candidatura al casting a Gennaio 2019 e tra queste, a Febbraio Rita riceve comunicazione di essere tra le 30 semifinaliste che il 12 e 13 Marzo a Terni parteciperanno ad un ulteriore scrematura per decretare le finaliste.

Qualche settimana dopo i due giorni di shooting e prove sul set a Terni, Rita insieme ad altre 11 candidate riceve in diretta Facebook la notizia di essere in finale.

Ieri a Bologna, conclusa la sfilata per la presentazione della nuova collezione del brand, è stata scelta come vincitrice e si è aggiudicata il titolo di nuova “Testimonial Keyrà per la stagione 2019/2020”.

“Per le caratteristiche fisiche che corrispondono ai nostri criteri tecnici relativi alle misure dei capi d’abbigliamento che produciamo, la vincitrice è Rita… oltre ad essere anche quella che viene da più lontano essendo di Reggio Calabria!” ha dichiarato il titolare del brand Alberto Cacciari, quando ha nominato Rita vincitrice, regalandole l’abito a tiratura limitata indossato in foto.

Un bel trampolino di lancio per la reggina che ha scelto di coltivare la sua passione per la moda curvy qui a Reggio mettendo su un vero e proprio progetto a 360° tradotto nel sito che ha lanciato quasi un anno fa, vitadacurvy.it.