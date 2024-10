BRANDS OFF PRICE: il nuovo paradiso della moda a Reggio Calabria

Lo scorso 7 giugno, Reggio Calabria ha visto l’inaugurazione di BRANDS OFF PRICE, il nuovo negozio di moda sul Corso Garibaldi che promette di rivoluzionare lo shopping in città. L’evento di apertura è stato un successo straordinario, con una partecipazione incredibile e un consenso entusiasta da parte della clientela.

Fin dal primo giorno, BRANDS OFF PRICE ha catturato l’attenzione e la curiosità dei reggini, diventando subito il punto di riferimento per chi cerca abbigliamento di alta qualità a prezzi accessibili. La folla accorsa all’inaugurazione ha dimostrato quanto fosse atteso un negozio del genere nel cuore della città.

I fratelli Pasquale e Luigi Corvino, con una lunga esperienza nel settore dell’abbigliamento, hanno realizzato un sogno: offrire i migliori marchi di moda per uomo, donna e bambino a prezzi esclusivi. La loro missione è permettere a tutti di indossare capi firmati, tutelando al contempo il budget delle famiglie. A supportare questo ambizioso progetto, creando una partnership che ha portato in riva allo Stretto il nuovo store, è stato l’imprenditore reggino Nunzio Praticó.

“Non potremmo essere più soddisfatti della risposta della comunità,” ha dichiarato Pasquale Corvino. “L’affluenza incredibile all’inaugurazione e l’entusiasmo dei clienti sono la prova che BRANDS OFF PRICE ha saputo rispondere a una reale esigenza della città. È gratificante vedere come tutti, indipendentemente dal budget, possano finalmente permettersi capi firmati”.

Il negozio offre una vasta gamma di brand rinomati, tra cui Richmond, Levi’s, Tommy Hilfigher, F**K, Calvin Klein, Vicolo, Pinko, LuiJo, Guess, Sun68, Harmont&Blain, Cavalli e molti altri. Un’opportunità perfetta per rinnovare il guardaroba con capi di alta qualità senza svuotare il portafoglio.

“Abbiamo sempre creduto che la moda debba essere accessibile a tutti,” ha aggiunto Luigi Corvino. “Vedere così tante persone entusiastiche che lasciano il negozio con il sorriso ci dà la conferma che siamo sulla strada giusta”.

L’affluenza incredibile all’inaugurazione è la prova che BRANDS OFF PRICE ha saputo rispondere a una reale esigenza della città. Ora tutti possono vestire con capi firmati a prezzi che tutelano le famiglie, rendendo la moda accessibile a tutti. Questo nuovo negozio non è solo un punto vendita, ma un’attività commerciale che tutela le persone, offrendo loro il meglio della moda senza compromessi sulla qualità.

BRANDS OFF PRICE rappresenta un’innovazione nel panorama dello shopping reggino, e la risposta entusiasta dei clienti conferma che è destinato a diventare un pilastro del Corso Garibaldi. Non perdete l’occasione di visitare questo nuovo tempio della moda e scoprire le incredibili offerte che ha in serbo per voi!