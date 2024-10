Brescia-Reggina: stavolta Baroni cambierà… per forza

Altra settimana con tre partite da giocare. L’ultima volta di martedi, contro l’attuale capolista del campionato, gli amaranto ne uscirono con le ossa rotte, al termine di una partita stradominata dall’Empoli. In quella circostanza Baroni preferì dare seguito all’undici che si impose nettamente sul campo della Spal, puntando tutto sull’aspetto psicologico, ma pagandone le conseguenze su quello fisico.

Come dicevamo, si torna a giocare ancora di martedi. Questa volta il match è in trasferta contro una compagine in grande forma come il Brescia, reduce da quattro turni di imbattibilità e due vittorie esterne consecutive, di cui una ottenuta sul campo del Venezia. A prescindere dalla forza e dal momento dell’avversario, la Reggina come spesso dice il tecnico, dovrà soprattutto badare a se stessa, così come ha fatto nella splendida vittoria casalinga contro il Monza, giocando tatticamente forse la migliore gara della stagione.

Tornando alle gare di martedi ed alla teoria di mister Baroni sul turnover applicabile alla terza gara, in questa circostanza non sarà così. Intanto perchè la precedente esperienza ha evidenziato difficoltà e poi per due assenze forzate che costringeranno comunque l’allenatore a cambiare. Fuori Crimi per squalifica e Folorunsho per infortunio e mentre la prima sostituzione è scontata con l’ingresso di Crisetig, sulla seconda diverse sono le ipotesi. Un ruolo quello che potrebbero ricoprire sia Bellomo che Rivas, anche se toglierli in questo momento dalle corsie esterne sarebbe davvero un peccato, visto il rendimento. Baroni ci ha abituato a soluzioni anche inaspettate, è bene fidarsi di lui.