Reggina: a Brescia con due assenze molto pesanti

Poco tempo per Baroni per studiare soluzioni alternative. Martedi in campo a Brescia

La vittoria sul Monza è un vero e proprio capolavoro tattico. Mister Baroni, che ha avuto una settimana intera per studiare a fondo il fortissimo avversario, ha davvero azzeccato ogni mossa, non consentendo praticamente mai a Balotelli e compagni, di potersi rendere perisolosi dalle parti di Nicolas, tranne che in una sola circostanza in cui il portiere ha davvero fatto la differenza.

L’infortunio di Folorunsho e la squalifica di Crimi

Ma come dicevamo in altra pagina del nostro giornale, la giornata perfetta è stata rovinata dall’infortunio alla caviglia subìto da Folorunsho, il calciatore simbolo della rinascita amaranto. Il centrocampista è uscito dal campo in lacrime ed attende adesso di sottoporsi agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, anche se attraverso il proprio profilo social ha voluto far sapere che presto tornerà.

Intanto Baroni perderà una pedina fondamentale nel proprio scacchiere e per la trasferta di Brescia dovrà pure rinunciare ad un altro centrocampista che oggi sta facendo la differenza come Crimi, squalificato. Due assenze pesantissime, visto anche che per caratteristiche in organico non ci sono giocatori simili soprattutto a Folorunsho.