Breda: ‘Senza vivaio la Reggina non sarebbe andata in A’

In altra pagina del nostro giornale abbiamo pubblicato il pensiero dell’ex Roberto Breda riguardo la forza della Reggina e le possibilità abbandonare il dilettantismo.

Il tecnico ha parlato a Gazzetta del Sud anche di settore giovanile: “Salvatore Laiacona è una garanzia. Senza il vivaio la Reggina non avrebbe centrato determinati traguardi. Tradotto: non sarebbe andata in A“.