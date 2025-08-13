Reggina: Breda si sbilancia. Poi i complimenti al duo Praticò-Bonanno. Sulle critiche…

Intervista all’ex tecnico della Reggina Roberto Breda su Gazzetta del Sud: “La mia carriera in panchina è iniziata proprio a Reggio. Ho cominciato nel settore giovanile e successivamente sono stato chiamato in prima squadra. Se Lillo Foti non mi avesse dato una opportunità del genere, forse non avrei mai allenato.

La Reggina di oggi? L’organico è competitivo e credo che gli amaranto vinceranno il campionato a mani basse. Non vedo un’avversaria che li possa contrastare. Nissa. Gelbison e Savoia non hanno lo stesso peso della corazzata di Ballarino.

I fatti mi portano a dire che non ci sarà storia. Pure l’amichevole di Salerno ha confermato il valore della Reggina, anche se poi è maturata una sconfitta di misura. La dirigenza ha fatto un lavoro eccezionale e mi preme fare i complimenti al duo Praticò-Bonanno per come si è mosso. Spiace per le critiche ricevute, i fatti dicono altro”.