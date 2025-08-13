Reggina: oggi l’allenamento congiunto con l’Ardore
Non ci sarà Di Grazia. Il tecnico ha comunicato i tempi del suo rientro
13 Agosto 2025 - 10:05 | Redazione
Dopo la buona prestazione nell’amichevole contro la Salernitana, almeno nella prima parte di gara, la Reggina è pronta a tornare in campo per un nuovo impegno precampionato. Gli amaranto affronteranno l’Ardore in un allenamento congiunto già programmato, che si disputerà al centro sportivo Sant’Agata.
L’incontro, inizialmente fissato per le ore 18, è stato anticipato alle 16. Tra i tifosi c’è curiosità per vedere all’opera seppur per pochi minuti Adriano Montalto, così come ha anticipato Trocini. Per quello che riguarda Di Grazia, lo si rivedrà a pieno regime dopo Ferragosto.
Il test con l’Ardore sarà dunque un’ulteriore occasione per il tecnico di valutare la condizione del gruppo e le potenzialità di una squadra che si avvicina a grandi passi alla nuova stagione.