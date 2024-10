Brescia: il tecnico Clotet fa la conta degli assenti. Al momento sono sei

A due giorni dalla sfida contro la Reggina, il tecnico del Brescia Clotet fa la conta degli indisponibili. Secondo quanto riferiscono i colleghi di bresciaingol.com sarebbe sei gli indisponibili:

“In vista di Brescia-Reggina, è Pep Clotet l’allenatore alle prese con i problemi principali di formazione. Oltre a Karacic che si è qualificato con l’Australia agli ottavi di finale dei Mondiali, mancheranno gli infortunati Cistana, Olzer, Huard, Benali e Bisoli. Nessuno sembra in grado di recuperare. Lezzerini è in pole position per riprendere il suo posto tra i pali, Bertagnoli prenderà il posto di Bisoli“.