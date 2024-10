Brescia-Reggina: le possibili scelte di Inzaghi, con un interrogativo

Ci si avvicina alla prossima gara, quella che la Reggina giocherà domenica pomeriggio a Brescia. Un’altra pretendente alla promozione sul cammino degli amaranto, come ce ne sono tante all’interno di un torneo sempre più avvincente, equilibrato e con molte squadre ambiziose.

Il possibile undici iniziale

Messa alle spalle l’amarezza per quella vittoria gettata al vento contro i sanniti, complici soprattutto le scelte di arbitro e Var, si va avanti consapevoli di una grande forza ormai acquisita, insieme alla determinazione di voler confermare o addirittura migliorare l’attuale posizione in classifica, in modo poi da poter intervenire sul mercato di gennaio, provando ad irrobustire ancora l’attuale rosa. Un passo alla volta e quindi testa e gambe al match di Brescia dove Inzaghi dovrebbe per gran parte confermare lo schieramento delle ultime settimane con un solo dubbio che non riguarda comunque valutazioni tecniche o tattiche. Da qualche gara Gagliolo si trascina dei fastidi ma sta stringendo i denti per rispondere presente anche questa volta. In ogni caso scalpita Cionek pronto ad affiancare Camporese, mentre i due esterni senza alcun dubbio saranno Pierozzi e Di Chiara. In mezzo gli intoccabili sono Majer ed Hernani, con Fabbian che dovrebbe rappresentare il terzo tassello, ma anche un Crisetig che ha una grande voglia di tornare in campo. Davanti il trio Canotto, Menez e Rivas.