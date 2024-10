Brescia: dopo gli esposti ed i ricorsi, adesso la domanda di iscrizione… alla B

Che il Brescia non intenda mollare la presa, lo si era capito dai vari passaggi degli ultimi giorni tra ricorsi alla Corte d’Appello del Tribunale di Reggio Calabria, ed i vari esposti alla Covisoc ed alle diverse Procure, obiettivo l’eliminazione della Reggina dal prossimo campionato di serie B e la richiesta di ripescaggio. Ultima in ordine di tempo, la domanda di iscrizione alla prossima serie B: “Brescia Calcio comunica che, in data odierna, ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione al Campionato Lega Nazionale Professionisti Serie B 2023/2024“.