Verso Brescia-Reggina: le parole del presidente Cellino su Pippo Inzaghi

Lunga intervista quella rilasciata dal presidente del Brescia Massimo Cellino ai colleghi del Giornale di Brescia. C’è spazio anche per un chiarimento riguardo il rapporto del massimo dirigente con l’attuale allenatore della Reggina Pippo Inzaghi lo scorso anno al Brescia:

“Penso che sia un buon allenatore che anche quest’anno sta dimostrando il suo valore. Lo scorso anno gli rimproverai il fatto di non credere abbastanza in se stesso e di avere più fiducia nei singoli giocatori. Quando lo esonerai a gennaio lui pensò di essere stato reintegrato solo per la clausola, ma io lo avevo tenuto perché lo ritenevo il migliore tra quelli che avrei potuto prendere. Lui da quel momento si sentì sfiduciato e i rapporti iniziarono a precipitare. L’ho sentito in estate per congratularmi con lui quando è andato alla Reggina. Gli voglio bene”.