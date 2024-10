Serie B: il presidente Bandecchi annuncia il nuovo tecnico della Ternana

“Abbiamo puntato sul nome di Aurelio Andreazzoli, abbiamo intavolato una trattativa che è stata breve ed Andreazzoli ha deciso che la Ternana è la squadra giusta per un progetto di lunga durata. Noi abbiamo parlato con lui, era la nostra prima scelta. Stavamo sostituendo un allenatore che ci ha fatto vincere la Serie C e che era settimo in campionato. Andreazzoli ha vinto la Serie B, ha fatto molto bene in Serie A, quindi è il profilo giusto”. Queste le dichiarazioni al TGR Umbria del massimo dirigente della Ternana Stefano Bandecchi.

Leggi anche