Brescia-Reggina: la probabile formazione amaranto. Baroni costretto a cambiare

Due assenze pesanti in casa Reggina, ma le alternative non mancano. Dubbi in attacco

Due assenze pesanti nel momento migliore della stagione e dopo una straordinaria quanto preziosa vittoria. La Reggina si presenta a Brescia per il turno infrasettimanale dovendo rinunciare al suo uomo migliore per infortunio, Folorunsho, ed al centrocampista che ha impattato alla grande sin dal suo arrivo a Reggio Calabria, Crimi. Ma come dice e ripete spesso mister Baroni, bisogna pensare a chi c’è e non viceversa, quindi arrivare alla soluzione migliore per affrontare una compagine in grande salute e reduce da tre vittorie consecutive. I dubbi riguardano il reparto offensivo con la ricerca del sostituto di Folorunsho con diversi giocatori che scalpitano.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Bianchi, Crisetig; Rivas, Bellomo, Edera; Montalto. All. Baroni