Serie B: il Pisa strapazza la Spal. Le altre gare di oggi e la classifica attuale

La Reggina cerca il grande colpo per un finale di stagione più tranquillo

Torna in campo la serie B. Turno infrasettimanale di particolare interesse con la prima gara che si è già giocata e nonostante le tante assenze, il Pisa è riuscito a vincere e strapazzare la Spal, quest’ultima sempre più in crisi. Nella giornata di oggi in campo tutte le altre.

Il programma della giornata

Pisa – Spal 3-0

V. Entella – Cremonese

Venezia – Lecce

Cosenza – Vicenza

Chievo – Frosinone

Empoli – Pordenone

Monza – Reggiana

Brescia – Reggina

Cittadella – Salernitana

Pescara – Ascoli

La classifica attuale

Empoli 53

Monza 47

Salernitana 47

Lecce 46

Venezia 46

Cittadella 44

Chievo 42

Spal 42

Pisa 40

Frosinone 37

Reggina 36

Brescia 36

Pordenone 34

Vicenza 34

Cremonese 32

Reggiana 28

Cosenza 27

Ascoli 24

Pescara 23

V. Entella 21