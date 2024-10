Briritmica brilla a “Ginnastica in Festa”. Importanti piazzamenti ottenuti

Le giovani atlete hanno dato prova di bravura ed eleganza, qualità perfezionate in soli cinque mesi

Risultati oltre le aspettative per la scuola di Ginnastica Ritmica reggina – presieduta da Alberto Bordonaro che, insieme al Vice presidente Maria Viglianti e all’Istruttrice Tecnica Fabrizia Bordonaro, ha accompagnato le atlete ai loro primi Campionati Nazionali FGI di Rimini.

Importanti piazzamenti nelle Categorie Silver LA2 e LB2 per le ginnaste

DE CARLO IRENE, classe 2008 (25^ posto)

SURACE IRENE, classe 2008 (37^ posto)

Entrambe conosciute con il titolo di Campionesse Regionali (Marzo 2021).

Le giovani atlete hanno dato prova di bravura ed eleganza, qualità perfezionate in soli cinque mesi, eseguendo gli esercizi con gli attrezzi Cerchio, Clavette, Palla e Nastro ideati dall’allenatrice ed ex atleta agonista Fabrizia Bordonaro, la cui carriera sportiva è nota per gli innumerevoli titoli nazionali conquistati negli anni.

Grande soddisfazione per l’associazione sportiva, per le ginnaste e i genitori che nonostante il periodo delicato hanno dimostrato impegno e dedizione.

La ASD Briritmica conclude la stagione agonistica ringraziando le famiglie che hanno partecipato alla prima trasferta Nazionale rendendola unica e indimenticabile.