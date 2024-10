Il vicesindaco Brunetti dice la sua sugli investitori interessati alla Reggina

Altro passaggio interessante dell’intervista realizzata da CityNow con il vicesindaco Brunetti, riguarda le voci che si sono insistentemente inseguite e confermate dal sindaco Falcomatà, su possibili soggetti interessati alla Reggina: “Imprenditori interessati? Ma io sinceramente non lo so. Ad oggi c’è una società che ha investito anche per il marchio. Il fatto che ci siano imprenditori interessati indubbiamente si, se lo ha detto il sindaco evidentemente hanno chiamato lui. A questo punto il ruolo dell’amministrazione comunale è marginale se non per favorire eventuali incontri con Ballarino. Sarà l’attuale società a decidere se volere qualcuno al suo fianco, vendere, allo stesso tempo questo gruppo dirigenziale deve garantire ogni sforzo possibile per raggiungere l’obiettivo che la tifoseria chiede.

Il sindaco Falcomatà più volte ha parlato di interessi a investire e questo mi fa piacere, vuole dire che si è risvegliato qualcosa attorno alla Reggina e alla città. Poi aggiungo e dico ancora una volta proprietaria della Reggina è l’attuale società, noi potremmo eventualmente agevolare incontri o catalizzare possibili imprenditori, con un obbligo preciso che è quello di comunicarlo a Ballarino per aprire eventualmente una trattativa. Intanto finalmente si è riusciti a mettersi alle spalle tutte le polemiche dei mesi scorsi. Il fatto che tutti insieme si siano seduti allo stesso tavolo è certamente positivo e per questo vanno tutti ringraziati”.