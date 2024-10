Reggina: Brunetti spiega la sua assenza in due momenti importanti

Torna a parlare di Reggina il vicensindaco Paolo Brunetti e lo fa ai microfoni di CityNow. Una chiacchierata introdotta rispetto alla sua doppia assenza in quella delibera firmata dalla giunta riguardo la partecipazione all’asta per i beni materiali e immateriali della Reggina e poi in conferenza stampa a Palazzo S. Giorgio: “Nella delibera non ero presente perchè impossibilitato a partecipare, come è successo diverse altre volte, nessun motivo particolare. Per quello che riguarda la mia assenza in occasione della conferenza stampa, ero impegnato a Catanzaro per il passaggio dei dipendenti Ermes a Sorical. Sono rientrato quasi a conclusione, tanto è vero che poi insieme agli altri sono andato a salutare i tifosi a Piazza Duomo.

Mi hanno anche fatto salire sul palchetto, mi sono congratulato con Ballarino, ho ringraziato Bandecchi per il suo interessamento, il sindaco Falcomatà e poi mi sono autoringraziato per il percorso che è stato fatto fino all’acquisizione del marchio. L’obiettivo era quello di riprendere la storia, quello che chiedevano i tifosi.

Il business plan? Non è questo il primo risultato raggiunto, la società aveva mantenuto quasi tutti gli impegni assunti nonostante le tantissime difficoltà e un mercato ridotto, si è arrivati a disputare la finale play off. Manca solo la partecipazione della squadra femminile, ma anche li non c’è stato il tempo di poter fare attività e certamente lo faranno il prossimo anno. Anche sul S. agata hanno risposto presente, non vedo cosa non abbiano rispettato del business plan. Hanno dimostrato grande serietà, adesso la pretesa è quella di vincere sul campo, al netto di eventuali ripescaggi. La società si deve impegnare a costruire una squadra per vincere“.