Brunetti punge Minicuci: ‘Non possiamo portare i documenti a Massa Carrara…’

Minicuci attacca…Brunetti risponde. Ai microfoni di CityNow, ieri l’amaro appello del consigliere comunale e metropolitano, che lamentava la scarsa collaborazione degli uffici comunali rispetto alla presentazione di documenti e dati richiesti dal capogruppo della Lega Giuseppe De Biasi.

L’obiettivo dichiarato da Minicuci lo scorso luglio, riguardava la possibilità di recuperare un milione di euro dal bilancio, utile per le casse comunali e di conseguenza per i cittadini.

“Lo scorso 15 luglio, in consiglio comunale, il capogruppo della Lega De Biasi aveva chiesto al dirigente del settore finanziario una serie di documenti, quali ad esempio l’elenco delle opere in conto capitale ferme da 3 anni, le motivazioni per le quali sono bloccate, i contenziosi e una serie di altri dati. A distanza di quasi 3 mesi però, non abbiamo ricevuto nulla”, rivela amaro Minicuci.

Il già candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra si è dunque nuovamente rivolto al sindaco f.f.

‘Brunetti ha accettato la nostra sfida, ma il Comune non ci ha fornito nessun dato. Sono passati più di due mesi e mezzo, come è possibile che gli esponenti della maggioranza non abbiano alcuna autorevolezza nei confronti dei dirigenti dei vari settori? Ribadisco l’invito al sindaco f.f. di farci pervenire attraverso il settore preposto tutta la documentazione necessaria, altrimenti che Brunetti si rimangi la parola davanti ai cittadini”.

Ai microfoni di CityNow, arriva la risposta del sindaco f.f. nei confronti di Minicuci.