Terzo Settore, Brunetti a Roma per sollecitare sblocco risorse: ‘Non si può più aspettare’

"Il Comune è in attesa di ricevere trasferimenti per quasi 3 milioni di euro", ha evidenziato il sindaco f.f.

Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, è stato presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, a Roma, per sollecitare il trasferimento delle risorse finanziarie relative al Pon Metro 2014-2020 ed al Programma complementare allo stesso Pon (Poc), ad oggi in forte ritardo rispetto all’ordinaria tempistica.

«Il Comune – ha detto Brunetti – è in attesa di ricevere trasferimenti per quasi 3 milioni di euro. Questi ritardi, infatti, impediscono il pagamento dei creditori che hanno regolarmente fornito le rispettive prestazioni a beneficio della collettività».

«Si tratta – ha spiegato – di cooperative impegnate, in particolar modo, nel settore Welfare e, più precisamente, nella gestione dei servizi di assistenza domiciliare ai disabili, nell’assistenza educativa scolastica o negli asili nido. Insomma, tengono in piedi attività essenziali per il tessuto sociale ed economico cittadino, con enormi vantaggi per la comunità.

Adesso, però, non si può continuare ad aspettare. Lo si deve ai dipendenti delle cooperative che si stanno sobbarcando enormi sacrifici con forte senso di responsabilità e abnegazione, lo si deve all’intera città che non può rischiare il venir meno di servizi importantissimi. Allo stesso modo, è giusto procedere speditamente anche per quanti, al di fuori programma complementare Poc, chiedono il rispetto degli accordi relativi ai fondi Pon Metro per le attività svolte».

«Spero vivamente – ha aggiunto Brunetti – che la decisione del Governo di riorganizzare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la gestione di tutti i fondi europei, comportando la soppressione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, non produca ulteriori ritardi che, ovviamente, rischiano di pesare sul fragile tessuto socio-economico cittadino».

Al riguardo, il sindaco facente funzioni, ha ricevuto rassicurazioni in merito «alla prossima conclusione dell’iter finalizzato alla nomina del dirigente di livello generale che dovrà anche eseguire le disposizioni di pagamento in favore dei Comuni attuatori dei programmi Pon metro E Poc».

Sul punto, il consigliere comunale delegato al Pon Metro, Giuseppe Giordano, ha rinnovato «l’impegno dell’amministrazione affinché Roma colga appieno i disagi patiti dal territorio».

«La visita del sindaco facente funzioni all’Agenzia per la Coesione Territoriale – ha sottolineato – è soltanto l’ennesima sollecitazione mossa nei confronti degli uffici competenti sul Pon Metro. I settori di Palazzo San Giorgio, infatti, hanno mosso sollecitazioni ripetutamente ed avvertito come, il mancato trasferimento delle risorse, non consente, ai beneficiari, di far fronte agli impegni contrattuali. L’impossibilità di sostenere i pagamenti, inoltre, incide sul cronoprogramma dei progetti, mettendo a rischio il loro completamento entro i termini stabiliti dai programmi».

«Insomma – ha concluso Giordano – il Comune ha davvero fatto e sta facendo tutto quello che è nelle proprie corde per provare a sanare una situazione di difficoltà e disagio che colpisce cittadini e lavoratori. L’Amministrazione comunale è pronta ed attende, soltanto, che l’Agenzia per la Coesione trasmetta i finanziamenti così da poterli trasferire, immediatamente, ai fornitori dei servizi».