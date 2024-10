Bandecchi: ‘Non avere scelto il nostro gruppo richiede una enciclopedia per spiegarlo’

Giornata piena quella di oggi con la doppia conferenza stampa, la prima indetta dal sindaco f.f. Paolo Brunetti per annunciare il vincitore della manifestazione di interesse ed a seguire, quella dei nuovi proprietari della Reggina, ad ora individuati come La Fenice Amaranto. Non è mancata la reazione attraverso il proprio profilo Instagram da parte di chi al bando vi ha partecipato e che in questi giorni ha già manifestato il proprio dissenso per come si è sviluppato tutto il percorso, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi: “Molti giornalisti da Reggio Calabria mi chiamano e mi chiedono i nostri pensieri. Sono contento, il migliore vince sempre e quindi sono contento che la Reggina possa fare il campionato di serie D. Una nota devo farla e quindi una risposta la devo dare. Su quali basi è stata scelta l’altra cordata? Non lo so, forse un fattore di business plan, credo che il sindaco abbia scelto in coscienza. Una cosa devo dirla: potevano evitare di farci fare questa domanda, perchè non scegliere Stefano Bandecchi richiede almeno una enciclopedia per spiegarlo” (lunga risata finale).

