Sanità in Calabria, Bruni a Salvini: ‘Mette al bando il commissariamento ma dimentica che quando era al governo poteva farlo’

Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione replica in modo secco a Matteo Salvini.

“Oggi Salvini viene in Calabria mettendo al bando il commissariamento in sanità, ma la sua dichiarazione sa di vuota propaganda visto che quando ha ricoperto ruoli di governo si è ben guardato dall’affrontare il tema.

Noi ribadiamo con forza la necessità di superare la fase commissariale che non solo non ha migliorato la situazione economica, ma l’ha peggiorata insieme ai livelli minimi di assistenza. Inoltre, Salvini dimentica di fare i conti con la drammatica gestione della pandemia messa in atto dal leghista Spirlì, i calabresi hanno potuto toccare con mano l’inadeguatezza e la netta incapacità di far fronte alla crisi sanitaria di questi ultimi due anni nel reperimento di posti letto mai allestiti e di vaccini non ancora somministrati. Siamo al paradosso, Salvini cerca di spiegare a noi come fare ciò che non è stato capace di fare lui!”