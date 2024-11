Brunori Sas al FACE Festival, concerto fiore all’occhiello della stagione di Ecolandia

di Vincenzo Comi – Ecolandia, sempre più vetrina di artisti locali, nazionali ed internazionali.

Dopo il successo del DVNO Festival, un altro evento sta riscuotendo grande interesse in questi giorni all’interno del Forte di Arghillà.

Il FACE, Festival dell’arte della creatività e dell’ecocultura, giunto alla sua sesta edizione si concluderà mercoledì 12 agosto con il concerto di Brunori Sas.

Nella mattinata di oggi, all’interno della Pinacoteca Comunale di Reggio Calabria, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, moderata dalla giornalista Elisabetta Marcianò, dell’evento finale del FACE.

“Il Festival nasce nel 2007 a Ecolandia per Ecolandia quando il Forte ancora era chiuso. Grazie al supporto di tutti gli artisti abbiamo ridato luce ad un posto che era abbandonato – spiega Paolo Albanese, direttore artistico del FACE – Il legame con il parco si è rafforzato sempre di più. Oggi possiamo pensare in grande proponendo il concerto di Brunori Sas che ha un’ottima cassa di risonanza.”

Il FACE è patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dall’assessorato alla Cultura che ha abbracciato fin da subito la sfida di portare ad Ecolandia il concerto Brunori Sas.

“Una sfida vinta dai giovani reggini che ha portato alla riqualificazione ambientale e sociale – afferma l’assessore alla Cultura Patrizia Nardi – La Calabria ha un bisogno estremo di promuovere il proprio territorio. Ecolandia rappresenta un progetto culturale e deve diventare un luogo di aggregazione. Sono molto colpita dal coraggio dei giovani reggini che non si arrendono nonostante la città sia in sofferenza.”

Brunori Sas è Dario Brunori, cantautore della provincia cosentina, classe 1977.

“Ecolandia sta cercando a piccoli passi di presentarsi alla città sotto molteplici vesti. Quello degli eventi e dei concerti è uno dei percorsi che Ecolandia intende affrontare con la dovuta cautela – spiega Marcello Spagnolo – Le proposte di carattere musicale sono per noi importanti. La settimana scorsa abbiamo avuto il DVNO Festival e in questi giorni il FACE che si avvicina molto culturalmente al Parco. Brunori ha avuto una grande visibilità nel panorama nazionale. Negli ultimi mesi ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e il suo concerto in programma mercoledì 12 agosto rappresenta il fiore all’occhiello della stagione estiva del Parco.”