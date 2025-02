Brunori Sas racconta Sanremo: ‘Penso che Tony Effe mi abbia scambiato per Vessicchio’

Così Brunori Sas ha raccontato il suo Sanremo 2025 durante una puntata di Propaganda Live, tra battute ironiche e riflessioni sul suo percorso artistico.

“Io con Tony Effe speravo in una rissa. Al primo incontro alle prove, ho parlato per mezz’ora con Tony Effe di pugilato, dopo lui è salito in camera e ha detto al suo manager: ‘Comunque simpatico il direttore d’orchestra’. Tra le risate, il cantautore ha confessato a Bianchi: ‘Penso che mi abbia scambiato per Beppe Vessicchio’”